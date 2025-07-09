Gaziantep FK'den transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, eksik bölgelere yapacakları transferlerle güçlü bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Taşdemir, kulübün kanalına yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdüklerini ifade etti.

Gaziantep FK'de mutlu ve keyifli olduğunu, yoğun bir çalışma programlarının bulunduğunu aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

"Şu anda resmi olarak Myenty geldi aramıza. Bununla beraber de son aşamasında olduğumuz 3 transferimiz var. Bunların bitmesini, resmileşmesini bekliyoruz. Onlar da 2-3 gün içinde aramızda olacaktır. Olduğu zaman zaten herkes görecek ve duyacak. Bununla beraber sezon başından beri eksik bölgelerimiz konusunda yaptığımız çalışmayı, planlamayı, yönetimimize ve başkanımıza sunduk. Onlarla beraber çok doğru ve iyi bir şekilde İlerliyoruz. Gaziantep FK'nin çok daha başarılı ve iyi bir sezon geçirmesi için yönetimimizle çok titiz bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah kulübümüze, takımımıza yakışan oyuncuları aramıza katacağız."

Taşdemir, yeni sezon fikstürünün takıma ve oyunculara hayırlı olmasını diledi.

Yapacakları maçlarda taraftar desteğinin önemli olduğunu belirten Taşdemir, şunları ifade etti:

"Fikstüre gelecek olursak bizimle beraber diğer takımların yaptığı transferlere göre daha sonra bir fikir beyan edebilirim. Şu anda sadece sezonu iyi bir şekilde geçirebileceğimiz takımı oluşturmakla ilgileniyorum. Bunun için uğraşıyorum. Biz o takımı oluşturduktan sonra fikstür çok da önemli değil. Taraftarlarımız en önemli parçamız, olmazsa olmazımız. Bizim yanımızda olsunlar, bizi desteklesinler. Biz de onlara özledikleri, istedikleri futbolu sunup çok güzel bir sezon geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapma sözü veriyoruz."