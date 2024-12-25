Gaziantep FK Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Emmanuel Boateng ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
1.5 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu, kendisini Gaziantep FK'lı yapan sözleşmeye imza attı.
Santrafor pozisyonunda görev alan Ganalı oyuncu, bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah ile çıktığı 13 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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