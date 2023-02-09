Gaziantep FK oyuncusu Maxim'den yürek burkan paylaşım... Enkazın altından forması çıktı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 14:48

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:48

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hasar yaratan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Özellikle Gaziantep, Hatay ve Adıyaman bölgesindeki spor kulüpleri de deprem felaketinden etkilendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK futbolcusu Alexandru Maxim, kişisel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Rumen futbolcunun yaptığı paylaşımda, enkazın altından 44 numaralı Maxim forması çıktığı görüldü.