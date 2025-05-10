Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi sona erdi!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 14:25

Güncelleme: 10.05.2025 - 14:25

Gaziantep FK, Selçuk İnan'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan Selçuk İnan'ın ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Sayın Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır.

Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Sayın Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

YENİ ADRES EYÜPSPOR

Öte yandan Selçuk İnan'ın, Shakhtar Donetsk ile büyük oranda anlaşan teknik direktör Arda Turan'ın yerine Eyüpspor'un başına geçmesi bekleniyor.

GAZİANTEP FK, 4 MAÇTIR PUANA HASRET

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep FK, ligde üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin 31. haftasında taraftarı önünde oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 2-1 kazanan Güneydoğu temsilcisi, daha sonra çıktığı Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrıldı.

Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybetti. Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 42 puanı bulunuyor.