Gaziantep'te gol sesi çıkmadı

Yayınlanma: 18.01.2025 - 19:23

Güncelleme: 18.01.2025 - 19:23

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Ligde 6 maçtır iç sahada galibiyet elde eden Gaziantep FK'nin bu serisi Bodrum FK karşısında bozuldu. Gaziantep FK bu süreçte; Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i 3-0, Rizespor'u 1-0, Antalyaspor'u 2-0 ve Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Gaziantep FK - Bodrum FK maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi.

İlk tedavisi sahada yapılan Burak Bozan'ın yerine 51'inci dakika Dioudis oyuna dahil oldu. Sedye ile sahayı terkedebilen Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.