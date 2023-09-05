Gece yarısı operasyonu! Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı!
Beşiktaş, Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş’a Hoş Geldin Eric Bailly— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2023
Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly’nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun… pic.twitter.com/fQPb59vyzb
Geçen sezon Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.
Kariyerine İspanya ekibi Espanyol'da başlayan Bailly, 2015'te Villarreal'e transfer oldu. Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.
Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlkin Aydın'ın TRT muhabirine yanıtı gündem oldu
- Gericiler de tek ses oldu!
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- Milli sporcuları beğenmeyen Hacı Yakışıklı cevabını aldı
- Pirola varyantı nedir?
- Kiralarda tavan zam oranı belli oldu
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu...
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu