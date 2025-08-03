Gedson Fernandes ilk maçında beraberlikle yetindi!

Rusya Premier Lig'inde 3. Hafta mücadelesinde Akron ve Spartak Moskova karşı karşıya geldi.

Solidarnost Samara Arena'na oynanan maçı 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

UZATMALARDA İKİ GOL

Maçtaki ilk golü deplasman ekibinin Arjantinli oyuncusu Pablo Solari 90+2'nci dakikada kaydetti.

Ev sahibi Akron'a beraberliği getiren golü ise 90+5'te Artem Dzyuba penaltıdan kaydetti.

Maçın bir diğer önemli anlarından birisi dakika 64'de Akron'un kazandığı penaltı oldu. Stefan Loncar kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Maçın bir diğer kritik anı ise Daniil Khlusevich in kırmızı kart görmesi oldu. 45+1'de ilk sarı kartını gören Rus oyuncu, 45+2'de ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı.

GEDSON İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20+7 milyon Euro karşılığında transfer olan Gedson Fernandes, sahaya ilk 11'de çıktı.

Yeni takımı Spartak Moskova ile ilk maçında Portekizli oyuncu 45 dakika süre buldu ve ikinci yarının başında oyundan alındı.