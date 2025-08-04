Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası... Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferinde sona doğru!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlı ekipte orta saha transferi için arayışlar sürerken gündeme gelen en önemli isim Wilfred Ndidi oldu.

ANLAŞMA YAKIN

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Leicester City'e 9.5 milyon Euro'luk teklif yaptı ve bu teklif İngiliz ekibi tarafından kabul edildi. Siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi olan Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için oyuncuyla pazarlıklarda sona yaklaştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.