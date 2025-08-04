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Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası... Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferinde sona doğru!

Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası... Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferinde sona doğru!

4.08.2025 10:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası... Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferinde sona doğru!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlı ekipte orta saha transferi için arayışlar sürerken gündeme gelen en önemli isim Wilfred Ndidi oldu.

ANLAŞMA YAKIN

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Leicester City'e 9.5 milyon Euro'luk teklif yaptı ve bu teklif İngiliz ekibi tarafından kabul edildi. Siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi olan Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için oyuncuyla pazarlıklarda sona yaklaştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.

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