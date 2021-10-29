Gedson Fernandes'e "İmza at" baskısı
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Gedson Fernandes'i kulübü göndermeye sıcak baktığı ancak oyuncuya kontratı hakkında baskı yapıldığı iddia edildi.
Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes kısa süre içinde performansıyla beğeni toplamıştı.
Sezon başında Galatasaray oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istedi. Ancak bu kez Beşiktaş da oyuncuya talip oldu. Benfica cephesi ise Gedson Fernandes'e gelen teklifleri geri çevirerek genç oyuncuyu takımda tuttu.
Bu sezon Benfica'da toplam 3 maçta yalnızca 50 dakika süre alabilen Gedson Fernandes'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia gündemde.
Benfica, 2023 yazında sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu için planını belirledi. Buna göre Portekiz kulübü oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Ancak kulüp öncelikle oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.
Gedson Fernandes'i bedelsiz olarak elinden kaçırmak istemeyen Benfica oyuncuya yeni sözleşme konusunda baskı yaparken imzaların atılması durumunda oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
Galatasaray'ın Gedson Fernandes için ilgisi sürüyor. İddiaya göre sarı-kırmızılı ekip 22 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibiyle görüşecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu transfer için Fiorentina ve Milan'dan eski öğrencisi, Benfica Başkanı Rui Costa ile görüşeceği öne sürüldü.
Kaynak: NTV Spor
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