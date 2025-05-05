Gedson'a lazer tutan taraftara gözaltı!
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma yaptı.
İncelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y'yi gözaltına aldı.
Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: #gedson fernandes #beşiktaş #lazer
Spor Haberleri
- Talisca'dan milli takım açıklaması: 'Adil biri...'
- Galatasaray'dan Osayi-Samuel yanıtı!
- 'Çok mutlu ve gururluyuz'
- Galatasaray'dan 'yapı' sorusuna yanıt!
- Indiana Pacers'tan Cleveland Cavaliers'a çelme!
- Dursun Özbek'ten Osimhen yanıtı!
- Barcelona'dan Polonyalı hakeme sert tepki!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- PSG'nin konuğu Arsenal
- Galatasaray'da Eren Elmalı gelişmesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’