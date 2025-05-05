Gedson'a lazer tutan taraftara gözaltı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.

Gedson'a lazer tutan taraftara gözaltı!
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AA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:09

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma yaptı.

İncelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y'yi gözaltına aldı.

Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Etiketler: #gedson fernandes #beşiktaş #lazer

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