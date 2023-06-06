Genç futbolcu Anwar Megbli'nin ölümü futbolseverleri yasa boğdu

Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:45

Güncelleme: 06.06.2023 - 16:47

Genç futbolcu Anwar Megbli geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybederek İtalyan futbolunu yasa boğdu.

Daily Mail'in haberine göre, Unione Sportiva Livorno 1915 forması giyen 18 yaşındaki Megbli, cumartesi gecesi geçirdiği motosiklet kazası sebebiyle hayatını kaybetti.

İtalyan forvet, arkadaşının kullandığı motosikletin bir araç ile çarpışması nedeniyle yaralanmış ardından helikopterle Pisa'daki Cisanello Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Anwar Megbli

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktorlar'ın tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan İtalyan futbolcu, pazartesi günü yaşamını yitirdi.

İtalyan savcıların kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İtalyan kulüp, hayatını kaybeden Megbli için bir anma mesajı yayımladı:

"Hayır, 18 yaşında ölemezsin. Bugün, cumartesiyi pazara bağlayan gece San Vincenzo ve Donoratico arasında meydana gelen trajik bir trafik kazasının ardından, Unione Sportiva Livorno 1915'in 2005 doğumlu genç milli forvet Anwar Megbli hayatını kaybetti.

Tüm kulübümüz bu derin üzüntü anında ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerini sunmaktadır. Her zaman bizimle olacaksın."

GELECEK VAAT EDEN FORVETLER ARASINDAYDI

Megbli, uzmanlar tarafından İtalya Serie D'de gelecek vaat eden bir forvet olarak gösteriliyordu.

İtalyan futbolcu 19 yaş altı takımın oyuncusu olmasına rağmen geçen sezon zaman zaman A takıma çağrılmıştı.

İtalyan ekibi Pescara da oyununun ailesine başsağlığı dilerken şu ifadeleri kullandı:

"Bir trafik kazasında hayatını kaybeden Livorno'lu 18 yaşındaki Anwar Megbli'nin ailesinin yanındayız. Huzur içinde yat Meg."