Genç milli haltercilerden Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın 9 madalya
Genç kadınlar 45 kiloda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş, toplamda elde ettiği 157 kiloluk dereceyle yeni Avrupa rekoruna ulaştı.
Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 6'sı altın, 3'ü gümüş 9 madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Durres şehrinde başlayan Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününe milli halterciler damga vurdu.
Genç kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 70, silkmede 87 ve toplamda 157 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı. Cansu Bektaş'ın toplamda elde ettiği 157 kiloluk derece aynı zamanda yeni Avrupa rekoru oldu.
23 yaş altı kadınlar 45 kiloda yarışan Melisa Güneş de koparmada 67, silkmede 82 ve toplamda 149 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya elde etti.
23 yaş altı kadınlar 49 kiloda Duygu Alıcı ise koparmada 75, silkmede 95 ve toplamda 170 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.
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