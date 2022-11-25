Genç milliler, Almanya ile berabere kaldı!
17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Almanya ile 2-2 berabere kaldı.
17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Almanya ile oynadığı özel maçta 2-2 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada ay yıldızlı ekibin gollerini 45. dakikada Yasin Özcan ve 55. dakikada Kadir Subaşı attı.
Almanya'nın gollerini ise 28. dakikada Bilal Yalçınkaya ve 78. dakikada Elijas Aslanidis kaydetti.
Ay-yıldızlı ekip, Almanya ile 28 Kasım Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.
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