Genç oyuncuyla anlaşma tamam... Galatasaray'da orta sahaya takviye!

15.12.2025 13:50:00
Galatasaray'ın Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu ile anlaştığı, Alman ekibiyle ise görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk imzaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Umut Tohumcu'yu renklerine bağlamak üzere.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Umut Tohumcu ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibi Hoffenheim ile görüşmelere devam ettiği belirtildi. Galatasaray, Hoffenheim'la anlaşmanın sağlanmasının ardından genç futbolcuya imzayı attıracak.

Merkez orta saha olan Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 5 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremeyen Tohumcu'nun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

