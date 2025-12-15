Genç oyuncuyla anlaşma tamam... Galatasaray'da orta sahaya takviye!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk imzaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Umut Tohumcu'yu renklerine bağlamak üzere.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Umut Tohumcu ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibi Hoffenheim ile görüşmelere devam ettiği belirtildi. Galatasaray, Hoffenheim'la anlaşmanın sağlanmasının ardından genç futbolcuya imzayı attıracak.

Merkez orta saha olan Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 5 maçta süre aldı. Bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremeyen Tohumcu'nun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.