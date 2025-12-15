Cumhuriyet Gazetesi Logo
Köy evine 'skunk' operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Köy evine 'skunk' operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

15.12.2025 15:39:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Köy evine 'skunk' operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda köy evinin bahçesinde kurulan çadırda ekili vaziyette 10 kök skunk ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Bayat ilçesine bağlı köyde ikamet eden bir şahsın evinin içine özel düzenek kurarak uyuşturucu madde yetiştirdiği edildi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen baskında, kurduğu çadırda skunk bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Evde yapılan aramalarda, 2 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet iklimlendirme lambası, 1 adet termometre, 276 gram skunk maddesi, 10 kök skunk bitkisi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 193 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan, Osmancık ilçesinde tespiti yapılan bir adreste yapılan bir evde yapılan aramalarda ise 45 gram sentetik kannabioid ele geçirildi. Her iki operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #çorum #skunk

İlgili Haberler

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı: 'Cinsel ilişki' ve 'uyuşturucu' iddialarına yanıt verdi
Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı: 'Cinsel ilişki' ve 'uyuşturucu' iddialarına yanıt verdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ersoy, "Hiç uyuşturucu kullanmadım. Grup seks iddialarının hepsi yalandır" dedi.
Uyuşturucu operasyonunda bir polis şehit edilmişti: Olaya ilişkin 5 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Uyuşturucu operasyonunda bir polis şehit edilmişti: Olaya ilişkin 5 şüpheli adliyeye sevk edildi! Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonuna katılan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan, saldırıyı gerçekleştiren Ramazan A'nın ailesinden 5 kişi adliyeye sevk edildi.
2 sevgili uyuşturucu ile yakalanınca soruşturma genişledi: 5 kişi tutuklandı
2 sevgili uyuşturucu ile yakalanınca soruşturma genişledi: 5 kişi tutuklandı Zonguldak'ta satıcılara uyuşturucu dağıtmak için geldiği öne sürülen E.K. ile sevgilisi N.N.A., polisten kaçmaya çalışırken uyuşturucu maddelerle yakalandı. Genişleyen soruşturma kapsamında polis, toplamda 3 kilo 252 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 152 ecstasy hap ele geçirirken, toplam 5 şüpheli tutuklandı.