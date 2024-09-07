Genç yıldız Emirhan İlkhan'a kötü haber: 6 ay yok

Yayınlanma: 07.09.2024 - 22:54

Güncelleme: 07.09.2024 - 22:54

Torino'da sakatlık yaşayan milli futbolcu Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor ile anlaşmaya varan transferi için son detayları bekleyen Emirhan İlkhan'ın, Torino idmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle transfer iptal oldu.

Haberde, Emirhan'ın ameliyat olacağı ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

Emirhan İlkhan, Torino'ya 2022-23 sezonunun devre arasında transfer olmuş, daha sonrasında Sampdoria ve RAMS Başakşehir'e kiralanmıştı.

Beşiktaş altyapısından çıkan Emirhan, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.