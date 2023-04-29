Genç yüzücüler Edirne'deki milli takım seçmelerinde iki Türkiye rekoru kırdı

Yayınlanma: 29.04.2023 - 01:47

Güncelleme: 29.04.2023 - 01:47

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İtalyan antrenör Stefano Nurra anısına düzenlenen seçmelerin ikinci gününde Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Mert Ali Satır, 100 metre sırtüstü kategorisinde 54.69 saniyelik derecesiyle 19+ Yaş Türkiye rekoru kırdı.

Fenerbahçeli bir diğer yüzücü Kuzey Tunçelli de 800 metre serbest stilde 07.56.08'lik derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekorunu kırdı. Tunçelli, müsabakaların ilk gününde de 1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçmeyi başarmıştı.

Seçmeler, 30 Nisan Pazar günü sona erecek.