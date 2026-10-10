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Gençlerbirliği 1 puanı son dakikalarda kaptı

Gençlerbirliği 1 puanı son dakikalarda kaptı

10.10.2026 15:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Gençlerbirliği 1 puanı son dakikalarda kaptı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler, 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Konuk ekip, 25. dakikada Dia Saba'nın penaltıdan attığı golle öne geçti.

Gençlerbirliği, 54. dakikada Rafael Luis'in golüyle eşitliği sağladı. Amed Sportif Faaliyetler, 68. dakikada Samuel Ballet ile yeniden üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Thalisson'un kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler puanını 14'e, Gençlerbirliği ise 8'e yükseltti. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken Amed Sportif Faaliyetler, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyeti için bekleyişini sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bernd Storck, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Konyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

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