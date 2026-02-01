Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi 2 golle devirdi!

Süper Lig'de 20. hafta maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thalisson ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Gaziantep FK'nın tek golü 63. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.
Başkent ekibi Gençlerbirliği, iç sahada kaybetmeme serisini 5 maça çıkardı. (4 galibiyet, 1 beraberlik). Gaziantep FK ise ligde son yedi maçında galibiyet alamadı.
Gençlerbirliği bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK 25 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.