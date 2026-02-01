Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi 2 golle devirdi!

Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi 2 golle devirdi!

1.02.2026 19:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi 2 golle devirdi!

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırladığı maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Süper Lig'de 20. hafta maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thalisson ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Gaziantep FK'nın tek golü 63. dakikada Mohamed Bayo'dan geldi.

Başkent ekibi Gençlerbirliği, iç sahada kaybetmeme serisini 5 maça çıkardı. (4 galibiyet, 1 beraberlik). Gaziantep FK ise ligde son yedi maçında galibiyet alamadı.

Gençlerbirliği bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK 25 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İlgili Konular: #Gençlerbirliği #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne geçit vermedi!
Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne geçit vermedi! Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Gençlerbirliği seçime gidiyor: 3 aday yarışacak
Gençlerbirliği seçime gidiyor: 3 aday yarışacak Gençlerbirliği’nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yarın yapılacak.
Samsunspor'a deplasmanda Gençlerbirliği engeli!
Samsunspor'a deplasmanda Gençlerbirliği engeli! Samsunspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.