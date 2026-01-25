Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne geçit vermedi!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Dario Saric ve 63. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 13. dakikada Sekou Koita attı.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 19 puan yükselerek aynı puandaki Gençlerbirliği'ni yakaladı.
Ligin sonraki maçında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.