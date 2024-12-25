Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı.

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 22:35

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'miz, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış olup, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.

Başkent ekibi, Adanaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırmıştı.


Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Gençlerbirliği #hüseyin eroğlu
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