Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 22:35

Güncelleme: 25.12.2024 - 22:35

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'miz, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış olup, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.

Başkent ekibi, Adanaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırmıştı.