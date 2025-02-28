Gençlerbirliği kazandı, seri 10 maça çıktı!
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Manisa FK'yi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Manisa FK'yi konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 6 ile 23. dakikalarda Metehan Mimaroğlu ve 11. dakikada Daniel Popa kaydetti.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 10 maça çıkan Gençlerbirliği, puanını 47'ye yükseltti ve 2. sıraya yükselerek maç fazlasıyla birlikte lider Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi.
33 puanda kalan Manisa FK ise 17. sırada, düşme hattında konumlandı.
1. Lig'de bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Manisa FK ise Iğdır FK'yi ağırlayacak.
Etiketler: #Gençlerbirliği #Trendyol 1. Lig #Manisa FK
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