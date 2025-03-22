Gençlerbirliği, Konyaspor'u mağlup etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'u hazırlık maçında 2-0 mağlup etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, lige verilen milli arada özel maçta TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı.
Konyaspor Kayacık Tesisleri'ndeki maçta başkent temsilcisi, rakibini 12. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 27. dakikada Leo Goucho'nun golleriyle yendi.
Etiketler: #Gençlerbirliği #konyaspor #hazırlık maçı
Spor Haberleri
- Gençlerbirliği, Konyaspor'u mağlup etti
- Montella: 'Hayalimiz Dünya Kupası'
- İngiltere - Türkiye maçında gol sesi çıkmadı!
- Ali Koç: 'Hiçbir Fenerbahçeli kabul etmez'
- Erdem Can: Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni takip edelim
- Trabzonspor'dan Batagov için sakatlık açıklaması
- Derbi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!
- Burnu kırılmıştı: İşte Dzeko'nun son durumu!
- Galatasaraylı eski yıldızdan Arda Güler bombası!
- Süper Lig ekibi yeni hocasını açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a tepki gösteren isme 'kesin ihraç' talebi
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
- Protestolara katılanlara şafak baskını
- CHP'den MHP'ye 'kurultay' yanıtı!
- Protestolarda üçüncü gün
- Valilikten son dakika yasak kararı!
- 'Bu operasyon çocuğunun yalanları...'
- Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
- AKP'li belediyeden 'kreş' teklifi