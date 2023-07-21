Gençlerbirliği Orkun Özdemir'i transfer etti
Gençlerbirliği, kaleci Orkun Özdemir'i transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Ümraniyespor'da oynayan kaleci Orkun Özdemir'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Orkun Özdemir, geçen sezon Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla 20 maça çıktı.
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