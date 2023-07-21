Gençlerbirliği Orkun Özdemir'i transfer etti

Gençlerbirliği, kaleci Orkun Özdemir'i transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 21:45
Gençlerbirliği Orkun Özdemir'i transfer etti
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, son olarak Ümraniyespor'da oynayan kaleci Orkun Özdemir'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Orkun Özdemir, geçen sezon Süper Lig'de Ümraniyespor formasıyla 20 maça çıktı.


Orkun Özdemir Gençlerbirliği transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler