Gençlerbirliği'nde ödeme krizi! Antrenman gecikti...
Gençlerbirliği antrenmanı ödeme krizi nedeniyle gecikmeli yapıldı.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında 10 Nisan Perşembe günü Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde bugünkü antrenman, gecikmeli yapıldı.
Edinilen bilgiye göre futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle saat 12.00'de başlaması gereken antrenmana çıkmadı.
Daha sonra kulüp başkanı Osman Sungur ve bazı yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla bir araya geldi. Toplantıda oyuncular ikna edildi ve antrenman saat 15.15'te gecikmeli olarak gerçekleştirildi.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından yarı sahada çift kale maç yapan kırmızı-siyahlılar, antrenmanı tamamladı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.
Spor Haberleri
- Ronaldinho'dan Ousmane Dembele'ye övgü!
- Gençlerbirliği'nde ödeme krizi! Antrenman gecikti...
- Hansi Flick'ten Borussia Dortmund mesajı!
- Efsane futbolcu isyan etti!
- FIFA'dan hakemler ve kaleciler için kural değişikliği!
- TFF Müzesi'nde Şenes Erzik Köşesi açıldı
- PFDK'dan Barış Alper ve Kerem Demirbay'a ceza!
- Zayn Sofuoğlu, İngiltere'de podyuma çıktı
- Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor!
- Keçiörengücü, play-off umutlarını korudu!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun babasının evinde arama!
- CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
- Netanyahu'ya 'Sorununu çözeriz' mesajı
- AKP dönemi fark edilince yeni yazı yazdılar!
- Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
- Metin Yıldız'dan tepki çeken 'İmamoğlu' paylaşımı
- Özel, Bahçeli'ye kendi sözlerini hatırlattı
- Belediye meclisinde 'Atatürk'e hakaret' kavgası!
- Avukatından Mahir Polat açıklaması
- Erdoğan'ın talimatı eksiksiz uygulanıyor