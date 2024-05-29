Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi!

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 17:27
Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi!
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Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu'na teşekkür edilerek, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Sinan Kaloğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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