Gençlerbirliği'nden büyük jest
Gençlerbirliği iç saha maçlarını "şehit yakınları ve gazilere" ücretsiz yaptığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, önümüzdeki sezon oynayacağı iç saha maçlarının "şehit yakınları ve gazilere" ücretsiz olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunda iç saha maçlarının Passolig şartlarını yerine getiren şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olduğu, ayrıca 1 ve 2 numaralı locaların da sezon boyunca şehit yakınları ve gazilere tahsis edildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Beltan de "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Emanetimiz olan şehit yakınları ve gazilerimize gücümüz elverdiği ölçüde destek olmaya çalışıyoruz. Eryaman Stadyumu'na gelecek şehit yakınlarını ve gazilerimizi ağırlamak boynumuz borcudur." değerlendirmesinde bulundu.
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