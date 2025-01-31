Gençlerbirliği'nin kadın futbolunda hedefi: 'Uluslararası haritaya yerleşmek'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 11:12

Güncelleme: 31.01.2025 - 11:12

Gençlerbirliği Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Göktürk, Cumhuriyet Gazetesi’ne Gençlerbirliği Kadın Futbol takımını ve gelecek hedeflerini anlattı. “Gençlerbirliği'nin kadın futbolundaki vizyonu kendi yetiştirdiği Ankara'nın kız çocuklarından geliştirdiği bir kadroyla yükselmek. Kız çocuklarının hem en üst ligde yer almaları hem de Avrupa'da farklı kulüplerde oynayabilmelerini sağlamak hedefimiz” diyen Erdem Göktürk, kadın futbol takımının kuruluş aşamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Süper Ligi kurduğunda Süper Lig’de yer alan erkek profesyonel takımlara kadın futbolunda da yer almaları için davet gönderdi. Bize de katılmayı düşünüyor musunuz diye sorduklarında köksüz bir organizasyonla girmenin uzun vadede kalıcılığının olmayacağını düşünerek misyon takımı kurmaya karar verdik. Değerlendirmelerimizde en üstten Süper Lig’den bir takım kurarak girmek yerine en alttan Ankara’nın kız çocuklarına güvenli spor yapacakları bir ortamı sağlayıp ilerlemek yolunu seçmiştik.

Birinci jenerasyon oyuncularımız olan 2006 ve 2008’liler grubu içlerinde birkaç tane büyük oyuncumuz da var, ilk kez ligde yer aldıklarında 16 yaş ortalamasıyla oynadılar ve kadromuzdaki 25 oyuncudan 23’ü ilk lig maçlarına Gençlerbirliği’nde çıktılar ve bir üst lige yükseldiler. Gençlerbirliği’nde amacımız performans odaklı değil gelişim odaklıydı ve her gün üzerine koyarak futbollarını iyileştirdiler. 2009-11 yaş grubu futbolcularımızdan ise bayrağı daha yukarıya taşımalarını bekliyoruz. Milli takıma giden oyuncularımız da buradan olmaya başladı, oynadıkları futbolla bizi gururlandırdılar ve işin bir diğer güzelliği de hepsi çocukluklarını Gençlerbirliği’nde geçirdi bu nedenle ruhunu da özümsemiş futbolcular oldular.”

‘KIZ ÇOCUĞU AİLELERİNDEN YOĞUN İLGİ VAR’

Kadın futbolunun Gençlerbirliği değerleriyle örtüşen bir alan olduğunu söyleyen Göktürk, velilerin yoğun ilgisinden söz etti. Göktürk, “Kız çocuğu ailelerinden yoğun ilgi var. Lisanslı ve henüz lisanslanmamış U11, U13, U15, U17 ve A takımızdan oluşan 120’yi geçen bir oyuncu topluluğumuz var. Yoğun bir veli ilgisi var ve taraftarlarımız arasında bilinen bir takıma sahibiz. Düzenli takip eden, deplasmanlarımıza gelen takipçilerimiz mevcut. U17 takımımızın Ankara elemelerinde geçen sene Anıttepe Stadyumu'nda oynadığı maçta tribünleri tamamen dolduran bir kitlemiz var” dedi.

İlgiden memnun olduklarını belirten Göktürk, “olabildiğince yaptıklarımızı da düzeyli bir iletişimde herkese eriştirmeye çalışıyoruz. Gençlerbirliği’nin bugünkü markasını oluşturan değerlere baktığımızda tarihinden gelen bir beşerî sermayesi var. Eğitimli, okumuş bir kitlesi var. Bir de altyapı odağı var. Bu ikisini yan yana getirdiğimizde kadın futbolu Gençlerbirliği değerleriyle örtüşen bir alan. İkinci jenerasyonumuz yavaş yavaş ligde boy göstermeye başladı. Hala ligin en küçükleri ama ilerisi için uluslararası ağımızı da bu alanda kurarak yurtdışında oynamak istediklerinde onlar için ne yapabiliriz diye birtakım çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu kızlarımızın hepsi Ankaralı ve Başkentin kız çocuklarına güvenli ortamda iyi eğitimli bir futbol geleceği oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ANKARA, KADIN FUTBOLUNDA GÖZ ÖNÜNDE’

TFF’nin uyguladığı 2025 yılı Haziran ayına kadar devam edecek “BTCTurk ile Yeni Nesil Sahada” projesine de değinen Göktürk, “Bu proje, çok erişilmeyen bölgelerdeki kız çocukları için bir ilk vitrin olma özelliğinden ötürü çok değerli. Anadolu’nun farklı yerlerinden oyunculara Milli Takım antrenörlerinin yakından bakmalarını sağlayan bir proje. Tabii bizim avantajımız var, Ankara kadın futbolunda göz önünde bir yer” ifadelerini kullandı.

‘HEDEF, ULUSLARARASI HARİTAYA GENÇLERBİRLİĞİ’Nİ YERLEŞTİRMEK’

Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Göktürk, asırlık çınar Gençlerbirliği’nin kadın futbolundaki hedeflerinden bahsetti. Göktürk, “UEFA’nın 2019-24 stratejisinin üzerine eklediği kısım olan 2024-30 arasındaki birkaç kritik noktayı karşıladığımızı düşünüyorum. Ankara geneline yayılmaya çalıştığımız ve bu işin biraz daha tarihine girilmesi, özgün izleyici kitlesine erişilmesi bakımından Gençlerbirliği’nin UEFA'nın gitmeye çalıştığı doğrultuda ilerleyen bir kulüp olduğunu görüyoruz.

İlerleyen dönemde sadece kadın futbolu takip eden bir kitle oluşturabilmek için aksiyonlarımızda olacak. Podcast düşüncemiz, erasmus projemiz olacak. Kadın futbolunu sahada oynamasının ötesinde kadın ve spor alanında ciddi çalışmalar yapan bir kurum haline getirebilmek adına faaliyetlerimiz olacak. Yüksek katılıma erişimden ziyade kendi özgün kimliğimizi oluşturalım noktasındayız. Stadyuma daha fazla insan, daha fazla kız çocuğu gelsin istiyoruz. Slogan hedefimiz, UEFA Türkiye'ye geldiğinde kadın futboluyla ilgili Gençlerbirliği’ne uğrayalım dedirtmek ve uluslararası haritaya Gençlerbirliği’ni yerleştirmek” diye konuştu.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Göktürk



