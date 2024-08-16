Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 6 basamak yükselerek 58. sıraya yerleşti.

AA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 19:42
Türkiye kadın futbolunda 6 sıra yükseldi
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi ve 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup maçlarının ardından FIFA ülkeler sıralamasında 6 basamak yukarı çıktı.

Ay-yıldızlılar, güncellemenin andından 58. basamaktaki yerini aldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı mağlup eden ABD, dünya sıralamasında 1. oldu. İngiltere ikinci, İspanya ise üçüncü sıraya yerleşti.


A Milli Kadın Futbol Takımı haberleri TFF haberleri FIFA Ülkeler Sıralaması haberleri

İlgili Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu!

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu!
A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'a gol oldu yağdı: Play-off'u garantiledi!

A Milli Kadın Futbol Takımı, Macaristan'a gol oldu yağdı: Play-off'u garantiledi!
Milli maçta şoke eden olay: Galatasaraylı kadın futbolcudan rakibine yumruk!

Milli maçta şoke eden olay: Galatasaraylı kadın futbolcudan rakibine yumruk!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler