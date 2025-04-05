Genoa'ya Udinese karşısında tek gol yetti!
İtalya Serie A'da Genoa, sahasında Udinese'yi 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 31. hafta maçında Genoa, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Genoa, Luigi Ferrais'te oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Genoa'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Alessandro Zanoli attı.
Genoa'nın Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana, 55. dakikada oyuna dahil oldu.
Genoa, bu sonucun ardından ligde bir maç sonra kazandı. Udinese'nin galibiyet hasreti dört maça yükseldi.
Bu sonuçla birlikte Genoa, 38 puana yükseldi. Udinese, 40 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Genoa, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Udinese, sahasında Milan'ı konuk edecek.
Etiketler: #genoa #udinese #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- Alperen Şengün performansıyla Thunder'a 'Dur' dedi
- Serdar Aziz'den veda kararı!
- Japonya Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!
- Nantes, Nice'i deplasmanda devirdi!
- Mourinho'dan takıma neşter: Trabzon maçında 3 kesik!
- Cristiano Ronaldo saymaya devam ediyor!
- Aracın yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi
- Genoa'ya Udinese karşısında tek gol yetti!
- Espanyol deplasmanda Rayo Vallecano'yu 4 golle geçti
- Bayern Münih geriden gelerek kazandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den sürpriz 'Bahçeli' hamlesi
- Turpun büyüğü Başakşehir'in heybesindeymiş
- Olağanüstü kurultayda bir aday daha!
- Erdoğan'dan 'boykot' açıklaması
- Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında!
- 'Sesinden' rahatsız olmuş!
- Kayyum yönetimindeki belediyeden açıklama geldi
- Konut aboneleri için de geçerli olacak
- Hatay'da hasat geç başladı: Tarlada 50 TL, markette 100
- Tunç Soyer'den flaş kurultay açıklaması