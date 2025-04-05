Genoa'ya Udinese karşısında tek gol yetti!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 09:28

Güncelleme: 05.04.2025 - 09:28

İtalya Serie A 31. hafta maçında Genoa, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Genoa, Luigi Ferrais'te oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Genoa'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Alessandro Zanoli attı.

Genoa'nın Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana, 55. dakikada oyuna dahil oldu.

Genoa, bu sonucun ardından ligde bir maç sonra kazandı. Udinese'nin galibiyet hasreti dört maça yükseldi.

Bu sonuçla birlikte Genoa, 38 puana yükseldi. Udinese, 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Genoa, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Udinese, sahasında Milan'ı konuk edecek.