Gent, Belçika Kupası'nda şampiyon oldu

Brüksel'de oynanan final karşılaşmasında Gent, Anderlecht'i penaltı atışları sonucu mağlup ederek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 00:00
Gent, Belçika Kupası'nda şampiyon oldu
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan finalde, kupayı 3 kez müzesine götüren Gent ile 9 şampiyonluğu bulunan Anderlecht karşılaştı.

Maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Gent, 2010'dan bu yana ilk Belçika Kupası şampiyonluğuna ulaştı.


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