Gent, Belçika Kupası'nda şampiyon oldu
Brüksel'de oynanan final karşılaşmasında Gent, Anderlecht'i penaltı atışları sonucu mağlup ederek Belçika Kupası'nda şampiyon oldu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan finalde, kupayı 3 kez müzesine götüren Gent ile 9 şampiyonluğu bulunan Anderlecht karşılaştı.
Maçın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.
Rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Gent, 2010'dan bu yana ilk Belçika Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
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