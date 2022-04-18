Galatasaray'da başkan adaylarının seçim renkleri belirlendi
Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün oy pusulasındaki renkleri belli oldu.
Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün oy pusulasındaki renkleri belirlendi.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kongrede yarışacak başkan adaylarının oy pusulasındaki renklerinin kura çekimi Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri'nde yapıldı.
Eşref Hamamcıoğlu'nu temsilen Ahmet Bağlıca kura çekiminde hazır bulundu.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu arasında renk seçimine gidildi.
Yapılan kura çekimine göre, seçime Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.
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