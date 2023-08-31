Geona'ya transfer olan Berkan Kutlu'dan Galatasaray'a veda!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 23:30

Güncelleme: 31.08.2023 - 23:30

Galatasaray'dan Genoa'ya giden Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İtalyan ekibine satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu, paylaşımında Galatasaray'a veda etti.

Berkan Kutlu paylaşımında, "Aidiyetle bağlı olduğum kulübümden ayrılıyorum. Her zaman kalbimde olan camiamı gururlandırmak için hep yaptığım gibi sahada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Destekleri için Erden abime, teknik ekibe ve taraftarlarımıza çok teşekkürler. Mamba sizi seviyor." ifadelerini yazdı.

Berkan Kutlu'nun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.