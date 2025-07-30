George Gardi'den Donnarumma açıklaması

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen transferi tamamlandı. Nijeryalı yıldız, İstanbul'a gelmek üzere yola çıkarken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Osimhen ile birlikte yolculuğa çıkan ünlü menajer George Gardi, Wolfsburg Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarların sorularıyla karşılaştı.

Taraftarların, "Sonraki transfer Donnarumma mı?" sorusuna Gardi kısa ama dikkat çeken bir yanıt verdi: "Deniyoruz."

Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı etiketleyerek sarı-kırmızılı formayı giymesi için çağrılarda bulunmaya başladı.