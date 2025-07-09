George Gardi'den İtalya'da Osimhen açıklaması

Galatasaray'da transfer gündeminin ilk sırasına Victor Osimhen yerleşti.

Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyle prensip anlaşmasına vardıktan sonra, Napoli ile 75 milyon euroluk bonservis bedelinin taksitlendirilmesi konusunda temaslarını yoğunlaştırdı.

Transfer sürecini yöneten isimler ise Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile menajer George Gardi oldu. İkili, İtalya'da Sky Sports muhabirlerinin objektifine yansıdı.

Abdullah Kavukcu, yöneltilen sorulara herhangi bir yanıt vermezken, George Gardi ise kısa bir açıklama yaparak, "Osimhen'i Galatasaray'a geri getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.