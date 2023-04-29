Georgios Bartzokas: 'Ayağa kalkmaya çalışacağız'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 01:55

Güncelleme: 29.04.2023 - 01:55

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Bartzokas, şu ifadeleri kullandı;

"Savunma ribaundları ve kaçan serbest atışlar, bir pozisyon, bir karar... Küçük detaylar belirleyici oldu. Analiz edeceğiz ve İstanbul'da güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışacağız."