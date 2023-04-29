Georgios Bartzokas: 'Ayağa kalkmaya çalışacağız'
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından konuştu. Bartzokas, 'Ayağa kalkmaya çalışacağız' dedi.
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Beko karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Bartzokas, şu ifadeleri kullandı;
"Savunma ribaundları ve kaçan serbest atışlar, bir pozisyon, bir karar... Küçük detaylar belirleyici oldu. Analiz edeceğiz ve İstanbul'da güçlü bir şekilde ayağa kalkmaya çalışacağız."
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