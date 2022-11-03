Gerard Pique'den futbola veda kararı

Barcelona forması giyen Gerard Pique, cumartesi günkü Almeria karşılaşmasının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 20:51
Gerard Pique'den futbola veda kararı
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Barcelona forması giyen Gerard Pique'den sürpriz bir karar geldi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İspanyol stoper, cumartesi günü oynanacak Almeria karşılaşmasının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009 yılından bu yana Katalan devinin formasını giyiyordu. Pique, Barcelona kariyerinde toplam 30 kupa kazandı.


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