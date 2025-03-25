Gerard Pique'den Real Madrid övgü!
Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka bir takım olduğunu söyledi.
Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique, Real Madrid hakkında övgü dolu sözler kullandı.
Pique, "Şampiyonlar Ligi söz konusu olduğunda Real Madrid bambaşka bir takım!" dedi.
Açıklamalarına devam eden İspanyol eski yıldız, "La Liga'da liderin 20 puan gerisinde kalıp berbat bir sezon geçirebilirler ama Şampiyonlar Ligi'nde başka bir kimlik ortaya koyabilirler. Son yıllarda hep favori olmadılar ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardılar." sözlerini sarf etti.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turunda Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #gerard pique #real madrid #barcelona
Spor Haberleri
- U21 Milli Takımı, Belarus'a kaybetti!
- Bahçeşehir'den final için ilk adım!
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
- İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
- TFF'den Beşiktaş'ın yabancı hakem talebine ret!
- Ryan Kent, aylar sonra kendine kulüp buldu!
- Judoda 7 madalya birden
- Gerard Pique'den Real Madrid övgü!
- Ömer Korkmaz: Mücadelemizi sürdüreceğiz
- Fenerbahçe maçı sonrası ömür boyu men!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben sana ne lakap takayım?'
- Özel, güncel boykot listesini duyurdu
- Türkiye nereye gidiyor? İki ülkeyi örnek verdi...
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- Erdoğan'dan '1 saatliğine' sokağa çıkma izni istedi
- İBB soruşturmasında garip bir detay
- Süleyman Soylu'dan 'tehdit' gibi sözler!
- Kayyum Kent Lokantalarını kapattı mı?
- Başsavcılıktan Emniyet'e 'İmamoğlu' talimatı!
- Özgür Çelik, güncel boykot listesini paylaştı