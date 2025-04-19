Gerginlik yaşandı... Burak Süleyman'dan Amed tribünlerine flaş hareket!

Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman'ın Amed SK tribünlerine yaptığı hareket sonrası gerginlik yaşandı.

Gerginlik yaşandı... Burak Süleyman'dan Amed tribünlerine flaş hareket!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 22:16

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed SK, sahasında Çorum FK'yi ağırladı. 

Karşılaşmadan Amed SK 1-0'lık üstünülükle ayrıldı. 

Karşılaşmanın 63. dakikasındaki bir pozisyon sonrası Çorum FK forması giyen Burak Süleyman'ın Amed SK tribünlerine yaptığı hareket sonrası gerginlik yaşandı. 

 


Etiketler: #Çorum FK #Amed Sportif Faaliyetler #Burak Süleyman
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