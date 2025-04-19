Gerginlik yaşandı... Burak Süleyman'dan Amed tribünlerine flaş hareket!
Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman'ın Amed SK tribünlerine yaptığı hareket sonrası gerginlik yaşandı.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed SK, sahasında Çorum FK'yi ağırladı.
Karşılaşmadan Amed SK 1-0'lık üstünülükle ayrıldı.
Karşılaşmanın 63. dakikasındaki bir pozisyon sonrası Çorum FK forması giyen Burak Süleyman'ın Amed SK tribünlerine yaptığı hareket sonrası gerginlik yaşandı.
Etiketler: #Çorum FK #Amed Sportif Faaliyetler #Burak Süleyman
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