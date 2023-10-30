Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Getir, İstanbul Maratonu'na sponsor oldu

Getir, dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olan 5 Kasım Pazar günü koşulacak Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nun resmi sponsoru oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:41
Getir, İstanbul Maratonu'na sponsor oldu
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Sponsorluğun yanı sıra maratonda koşacak olan Getirliler, bu yıl da Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte teknoloji alanında lisans eğitimi gören kız öğrencilere sağlanan burs fonu için bağış toplayacak.

Getir Market Türkiye CEO’su Batuhan Gültakan, "Dünyanın kıtaları birbirine bağlayan tek güzergahına sahip olan İstanbul Maratonu, bu şehrin eşsizliğini bize bir kez daha hatırlatıyor.Bu maratonun bizler için ayrı bir önemi daha var. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de tüm Getirliler olarak TEV bünyesinde oluşturduğumuz ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’ için bağış toplayacağız. Temelinde çağdaşlık ve bilim olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu desteğimizi büyütmek bizim için önemli" ifadelerini kullandı.


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