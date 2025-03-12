Gheorghe Hagi, Ulusal Nişan ile onurlandırıldı

Yayınlanma: 12.03.2025 - 19:04

Güncelleme: 12.03.2025 - 19:04

Romanya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, ülkesi adına yaptığı büyük katkılar nedeniyle Romanya'nın en yüksek onurlarından biri olan "Romanya Yıldızı" Ulusal Nışanı Şövalye Derecesi ile ödüllendirildi. Cotroceni Sarayı'nda gerçekleşen törende, Romanya'nın geçici Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan tarafından bu onuru alan Hagi, duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

"ONURLUYUM, MUTLUYUM"

Tören sırasında bir konuşma yapan Hagi, bu büyük onur için minnettarlığını dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, değerli meslektaşlarım, dostlarım ve ailem. Bugün çok özel bir gün. Onurluyum, mutluyum ve tatmin olmuş hissediyorum. Bu anı bana yaşatan Cumhurbaşkanına ve bana doğru yolu gösteren öğretmenlerime teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarıma da ayrıca minnettarım. Benim en büyük özelliklerimden biri hırsım; takım arkadaşlarım beni daha iyi bir futbolcu yaptı."

"O BİR FUTBOL KAHRAMANI"

Romanya Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan da Gheorghe Hagi'ye övgü dolu sözlerle hitap etti. Hagi'nin sadece sahada değil, futbol dünyasında da büyük bir kahraman olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, uluslararası futbol dünyasında bir fenomene dönüşen Gheorghe Hagi'yi onurlandırıyoruz. O, büyük başarılarıyla Romanya'yı dünya spor sahnesinde öne çıkarmış bir isimdir. 60 yaşınızı kutladığınız bu yılda, 50 yıldan fazlasını futbola adamış olmanız büyük bir azim ve çalışkanlık örneğidir. Sahada olduğunuz kadar futbol dünyasında da bir kahramansınız."

HAGI'DEN CUMHURBAŞKANINA HEDİYE

Tören sonunda Gheorghe Hagi, Ilie Bolojan'a adının yazılı olduğu bir forma ve bir futbol topu hediye etti.

HAGI'NIN KARİYERİ

Ülkesinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak görülen ve Galatasaray'a altın çağını (1995-2001) yaşatan Hagi, 1990, 1994 ve 1998'deki Dünya Kupalarında ülkesiyle gruptan çıkma başarısı gösterdi.

Romanya, Hagi ile Dünya Kupası'ndaki en iyi turnuvasını 1994'te geçirdi ve bu organizasyonda çeyrek finale kadar yükseldi.

Hagi, Romanya Milli Takımı'nın formasını 125 kez terletmişti.