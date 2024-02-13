Gianluigi Buffon'dan Juventus itirafı!

Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:35

Güncelleme: 13.02.2024 - 18:35

Gianluigi Buffon, yolsuzluk ve şike skandalı sonrası 2006-07 sezonunu Serie B'de geçiren Juventus'tan ayrılmama sebebiyle ilgili konuştu.

Buffon yaptığı açıklamada, "Bu gibi durumlar sizin kim olduğunuzu gösterir. Zor zamanlarda hiçbir zaman takıma sırtımı dönmedim." dedi.

Buffon ayrıca, "Kariyerim açısından bana pahalıya mal olsa bile 100 kez aynı durumda olsam yine kalmayı tercih ederdim." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Parma, Juventus ve PSG formaları giyen Buffon, 975 kez sahaya çıktı. 429 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.