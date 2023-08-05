Yayınlanma: 05.08.2023 - 18:19

Güncelleme: 05.08.2023 - 18:19

Önceki günlerde futbol kariyerini noktalayan 45 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un yeni görevi belli oldu.

İtalya Futbol Federasyonu, Gianluigi Buffon'un İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Buffon'un yeni görevi hakkında konuşan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, "Milli takımımız için harika bir gün çünkü Gigi evine dönüyor. Buffon, İtalyan futbolu için bir ikon." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin yeni dönemi hakkında açıklamalarda bulunan Gianluigi Buffon ise "Milli takım forması benim bir parçam. Teknik direktörümüz Roberto Mancini ve takımımız için elimden geleni yapacağım. Kadro seçiminin bir ödül listesi gibi değil; fedakarlık, yatırım ve günlük bazda uygunluk ile ilgili olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.