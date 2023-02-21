Giannis Antetokounmpo, acısı dindiğinde Bucks kadrosuna dönecek
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun el bileğinde bağ burkulması olduğu ve ciddi bir sakatlıktan kaçındığı bildirildi.
The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Pazartesi günü yapılan testte Giannis'in sağ bileğinde ciddi bir hasar olmadığı ortaya çıktı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, 28 yaşındaki oyuncunun tedavi göreceğini ve acısı dindiği zaman kadroya geri döneceğini söyledi.
Antetokounmpo, sakatlığı Milwaukee'nin All-Star arası öncesi Chicago Bulls'a karşı oynadığı son maçta geçirmişti.
Bucks'ın süperstarı, bu sezon 47 maçta 31.8 sayı, 12.2 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarına sahip.
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