Giovanni Guidetti: 'Bizi asla kıramazlar'

Yayınlanma: 20.05.2023 - 23:28

Güncelleme: 20.05.2023 - 23:28

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupaya uzanan VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, zor bir sezonu mutlu bitirdiklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılan Süper Final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncularına ve teknik ekibine teşekkür eden Guidetti, "Bizim için farklı bir sezon oldu. Yeni bir takımdık. Oldukça fazla sayıda maç kaybettik ama her seferinde daha güçlü dönmeyi başardık. Bu takımı kırılmaz bir obje olarak görüyorum. Bizi yerden yere çalabilirler ama asla kıramazlar. Bugün de bunu gösterdik." diye konuştu.

Misli.com Sultanlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet'e kaybetmelerinin ardından geri dönüşlerini anlatan Guidetti, "Takımımın gücünü Fenerbahçe'ye 3-0 kaybettiğimiz maçtan sonraki gün anladım. Fizik olarak çok yorgunduk, modumuz düşmüştü, çok kötü bir durumdaydık. Oyuncularıma, 'Kim antrenman yapmak ister?' diye sordum. Hepsi eksiksiz bir şekilde antrenmana çıkmak istediklerini söyledi. Ben de o gün takımımın gücünü gördüm." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ta 27. kez kupa sevinci yaşayan Guidetti, bu performansının sorulması üzerine, "Fark etmez. Saydığım tek şey kızımın yaşı. O da 6,5 yaşında." dedi.

Giovanni Guidetti, takımının ikinci ailesi olduğunu dile getirerek, "Türkiye'ye 15 yıl önce geldim. Şu anda iki ailem var. VakıfBank'ın başına ilk geçtiğimde genç bir adamdım. VakıfBank da genç bir takımdı. Biz birlikte büyüdük, bazı şeyleri başardık. İlişkimiz evliliğe benziyor. Birlikte çok şey kazandık. Kulübümün bana olan tutkusundan ve benimle çalışma isteğinden son derece memnunum. Ben de aynı hisleri taşıyorum." şeklinde görüş belirtti.