Giovanni Guidetti: 'Çeyrek finale uzağız'
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Kanada karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Giovanni Guidetti, Kanada karşısındaki 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
Guidetti, "Bugünü nasıl anlatsam bilmiyorum. Sanki çok ucuza aldığınız bir şeyi, çok önemli bir şey olarak kullanıyorsunuz. En az paha ile en çok faydayı sağladığınız bir ürün gibi düşünün bu maçı. Bugün gerçekten çoğu elementte sahanın içinde kötü bir kalite ile oynadık. Gerçek kalitemizle oynamadık ama Kanada'dan daha iyiydik. Bunun için mutluyum. Eğer böyle oynarsak çeyrek finale bayağı uzaktayız" dedi.
Ebrar Karakurt'un performansının sorulması üzerine Guidetti, "Sadece bugünün özelinde söylemiyorum, genel olarak bu turnuvayı çok iyi oynuyor. Göz kamaştırıcı bir performansa sahip. Standart bir oyunu var. Gurur duyuyoruz bu oyunuyla" dedi.
Deneyimli başantrenör son olarak, kalan maçlar içini, "İki takıma karşı sahada en iyisini yapmamız gerekiyor. Ama bugünkü gibi kalitesiz oynarsak hiçbir şansımız yok. Eğer kaliteli oynarsak, hem oyunumuzu hem da davranışlarımızı düzeltebilirsek tabii ki şansımız var. Bu takım gösterdi ki, dünyadaki her takımı yenebilir ve her takıma yenilebilir." değerlendirmesinde bulundu
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