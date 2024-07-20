Giovanni van Bronckhorst: "Mustafa Hekimoğlu beni etkiliyor"

Yayınlanma: 20.07.2024 - 21:38

Güncelleme: 20.07.2024 - 21:38

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 5-1 kazanılan Grazer AK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Kampımız iyi geçti, mutluyum. Daha küçük ama zemini iyi olan bir sahada oynadık. İyi oynadığımızı düşünüyorum, paslarımız ve hareketliliğimiz anlamında. İstanbul'a iyi dönüyoruz." dedi.

Mustafa Hekimoğlu'nun performansına değinen Giovanni van Bronckhorst, "Mustafa Hekimoğlu'nun performansından çok mutluyum, iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkiliyor, bu tarz oyuncular bana çok fazla enerji veriyor. Genç oyuncularımız hak ettikleri takdirde süre alacaklardır. Tabii ki öğrenmesi gereken şeyler var. Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu. Hareketliliğimiz, hücumdaki hızımız iyiydi. Bu performans önümüzdeki haftalar için öz güven verecek. Oyuncularımızın fiziksel durumunu ilerlettikçe daha da hazır olmaya başlayacağız."" ifadelerini kullandı.

Son olarak Rafa Silva'nın performansını değerlendiren Giovanni van Bronckhorst, "Rafa çoğunlukla boş pozisyonları buldu. Milot, Mustafa ve Semih ile iyi bir kombinasyon yakaladı. Benfica'da kalitesini yıllarca göstermişti, ritmini buluyor. Shakhtar maçına oranla bugün daha iyiydik." dedi.