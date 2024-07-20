Giovanni van Bronckhorst: "Mustafa Hekimoğlu beni etkiliyor"
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 5-1 kazanılan Grazer AK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 5-1 kazanılan Grazer AK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Kampımız iyi geçti, mutluyum. Daha küçük ama zemini iyi olan bir sahada oynadık. İyi oynadığımızı düşünüyorum, paslarımız ve hareketliliğimiz anlamında. İstanbul'a iyi dönüyoruz." dedi.
Mustafa Hekimoğlu'nun performansına değinen Giovanni van Bronckhorst, "Mustafa Hekimoğlu'nun performansından çok mutluyum, iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkiliyor, bu tarz oyuncular bana çok fazla enerji veriyor. Genç oyuncularımız hak ettikleri takdirde süre alacaklardır. Tabii ki öğrenmesi gereken şeyler var. Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu. Hareketliliğimiz, hücumdaki hızımız iyiydi. Bu performans önümüzdeki haftalar için öz güven verecek. Oyuncularımızın fiziksel durumunu ilerlettikçe daha da hazır olmaya başlayacağız."" ifadelerini kullandı.
Son olarak Rafa Silva'nın performansını değerlendiren Giovanni van Bronckhorst, "Rafa çoğunlukla boş pozisyonları buldu. Milot, Mustafa ve Semih ile iyi bir kombinasyon yakaladı. Benfica'da kalitesini yıllarca göstermişti, ritmini buluyor. Shakhtar maçına oranla bugün daha iyiydik." dedi.
Spor Haberleri
- Sivasspor ile İstanbulspor yenişemedi
- Göztepe, Luton Town'ı 3 golle devirdi
- Eyüpspor'dan iddialı prova: 3 gollü galibiyet
- Mustafa Hekimoğlu beni etkiliyor
- Beşiktaş hazırlık maçınca gövde gösterisi yaptı!
- Macaristan'da pole pozisyonu Lando Norris'in
- İbrahim Hacıosmanoğlu: Geçmiş, geçmişte kaldı
- Boey'den Galatasaray taraftarını üzecek yanıt!
- Rui Costa açıkladı: Di Maria kalıyor
- Toprak Razgatlıoğlu'ndan 8. galibiyet!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- 'Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa...'
- ATSO başkanı yaşamını yitirdi
- Sıralama değişmedi!
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- Süper Lig'de yeni yabancı kuralı!
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok
- 'Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir'
- 16 kente 'sarı kodlu' uyarı!