Giovanni van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması! 'Korkum yok'

16 Ekim 2022 Pazar, 17:27

İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan Giovanni van Bronckhorst geleceği hakkında dikkati çeken ifadelere imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 7-1 kaybeden Rangers'ın teknik patronu, görevine devam etmek istediği mesajını verdi.

"GÖNDERİLMEK GİBİ BİR KORKUM YOK"

Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Gönderilmek gibi bir korkum yok. Ama işime devam etmek ve bütün enerjimi buna harcamak istiyorum. Hepimiz kulübün başarısı için çalışıyoruz. İnişler ve çıkışlar futbolda olağandır. Şampiyonlar Ligi maçı kötü geçti. Biz birlikte kazanıp, birlikte kaybediyoruz" dedi.

"UZUN VADEDE BAŞARILI OLACAĞIZ"

"Rangers gibi bir kulüpte çalışmak kolay değildir" diyen Hollandalı teknik adam, "Uzun vadede iyi bir performans göstereceğimize inanıyorum. Zaten benim yapmak istediğim de bu" diye konuştu. Öte yandan Rangers deplasmanda Motherwell'i 2-1 yendi ve ligde üst üste 4 galibiyet alarak moral depoladı. Maçta milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz kadroda olsa da süre alamadı.