Giovanni van Bronckhorst'tan Ernest Muçi yanıtı: 'Gerektiği zaman...'

Yayınlanma: 12.08.2024 - 00:42

Güncelleme: 12.08.2024 - 00:42

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Galibiyetle başlamak çok önemliydi. Sonuçtan dolayı mutluyum. Doğru zamanda gol bulduk. Zeminden dolayı çok zor şartlarda oynadığımızı söylebilirim. Kendi oyunumuza da bakmamız lazım. Daha iyisini yapabiliriz. İki hafta üst üste gol yemedik. Bu da pozitif ayrıntılar. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız" dedi.

"DAHA STABİL OLMASINI İSTERDİM AMA..."

Başarılı teknik direktör ayrıca, "Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmayacağımız pas hatalarını yaptık. Daha stabil olmasını isterdim ama kompakt kaldık. Bazen maçın ne getirdiğini görmek lazım. İyi savunma yaptık ve geride kontrollü kaldık" diye konuştu.

ERNEST MUÇİ SORUSUNA YANIT

Muçi sorusuna ise Bronckhorst, "Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman kullanacağız. Bugün özelinde değişiklikler böyle oldu" ifadelerini kullandı.