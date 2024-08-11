Beşiktaş'ta flaş sakatlık: Karşılaşmaya devam edemedi!

Beşiktaş'ın Samsunspor ile karşılaştığı maçta ilk yarıda sakatlık geçiren Gabriel Paulista, ikinci yarıda yerini Necip Uysal'a bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 23:02
Beşiktaş'ta flaş sakatlık: Karşılaşmaya devam edemedi!
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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaştı.

Kritik mücadelede Siyah-beyazlı takımın 2. golünü kaydeden Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkamadı.

İlk yarıda aldığı darbe sonrası bileğinde problem yaşayan başarılı stoper, ikinci yarı yerini Necip Uysal'a bıraktı.


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